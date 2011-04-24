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Spor

SEZER'İN TRANFER HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A)

24 Nisan 2011 15:57

-SEZER'İN TRANFER HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk'ün transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü gazetelerde yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Her gün takımımız ile adı birlikte anılan futbolcular kervanına bugün de Sezer Öztürk eklenmiştir. Transfer çalışmalarının hangi dönemde yapıldığı ve yapılacağı bellidir. Lig yarışının devam ettiği bu günlerde yapılan transfer haberlerini doğru bulmuyor ve her gün başka başka futbolcularla anlaşıldığı şeklinde yapılan haberleri kınıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü an itibariyle yöneticisinden futbolcusuna ve taraftarına şampiyonluk için kenetlenmiş ve tüm enerjisini bu yönde harcamaktadır. Taraftarlarımızdan kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadıkça hiçbir transfer haberini dikkate almamalarını bir kez daha ve önemle rica ederiz.''

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