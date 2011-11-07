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Spor

Sezer'den bronz madalya PARİS (A.A)

07 Kasım 2011 00:51

-Sezer'den bronz madalya PARİS (A.A) - 06.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nın 2. gün akşam seansında podyuma çıkan erkekler 62 kiloda Bünyamin Sezer koparmada 141 kiloyla dünya üçüncülüğünü elde etme başarısını gösterdi. Aynı kiloda yarışan Hurşit Atak ise 127 kiloyla 12. sırada yer aldı. Koparmada ilk haklarında Bünyamin Sezer 133 kiloyu, Hurşit Atak ise 127 kiloyu kaldırdı. Bünyamin Sezer koparmadaki ikinci hakkında 140 ve 3. hakkında da 141 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı. Hurşit Atak ikinci hakkında 133 kiloyu denedi ancak başarılı olamadı. Hurşit 3. hakkında da 134 kilo kaldırdı ancak hakem heyeti bu kaldırışı geçerli saymayınca müsabakayı 127 kiloyla tamamladı. Koparmada altın madalya 150 kiloluk kaldırışıyla Kuzey Koreli Un Guk Kim'in olurken, gümüş madalyayı ise Çinli sporcu Jie Zhang 145 kiloluk kaldırışıyla elde etti.

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