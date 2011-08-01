-SEZER ÖZTÜRK: İŞİME BAKIYORUM İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Fenerbahçe'nin yeni transferi Sezer Öztürk, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirterek, ''Kötü senaryoları hiç bir zaman düşünmüyorum, işime bakıyorum'' dedi. Sezer Öztürk, Fenerbahçe'nin internet sitesine, bugün bir gazetede yer alan habere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ailesiyle tatilini geçirdiğini ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği programa göre hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Öztürk, şunları söyledi: ''Bugün bir gazetede benim ağzımdan yayınlamış bir haberle ilgili rahatsızlığımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Söz konusu gazetenin muhabiri beni aradı ve son gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapmamı istedi. Ben de herhangi bir açıklama yapmak istemediğimi, sıkıntılı bir dönem yaşandığını, bu çerçevede bir röportaj yapmaya sıcak bakmadığımı anlattım. Muhabir bu kez de takımdaki bazı futbolcuların bu konuda bir takım açıklamalar yaptığını, benim de konuşmamın doğru olacağını söyledi. Ben de başkalarının nasıl bir açıklama yaptığını bilmediğimi ve bu konularla ilgilenmediğimi belirttim. Prensip olarak bu konularda konuşmadığımı belirttim ve son olarak da benim ağzımdan bir şey yazmamasını söyledim. Aramızda geçen konuşma bundan ibarettir. Hal böyleyken, bu konuşmanın, 'Sezer'in açıklamaları kafalarda soru işareti oluşturdu' ifadesiyle haberleştirilmesi beni son derece rencide etmiştir.'' Kendisine verilen programı uyguladığını kaydeden Sezer Öztürk, ''Kötü senaryoları hiçbir zaman düşünmüyorum, işime bakıyorum. Bu takıma yeni geldim, katkıda bulunmak istiyorum, bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Bunun için var gücümle çalışıyorum'' dedi. Sezer Öztürk, konuşmalarının farklı yorumlar çıkartılarak yayınlanmasını kınadığını sözlerine ekledi.