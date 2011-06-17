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Spor

SEZER ÖZTÜRK FENERBAHÇE'DE İSTANBUL (A.A) 

17 Haziran 2011 20:52

-SEZER ÖZTÜRK FENERBAHÇE'DE İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Sezer Öztürk'ün transferi konusunda Eskişehirspor Kulübü ve futbolcuyla anlaşmaya vardı.  Sarı-lacivertliler, bugün yapılan görüşmeler sonunda Sezer Öztürk ve kulübüyle anlaşma sağladı.  Anlaşmanın detaylarının daha sonra kulüp tarafından açıklanacağı belirtilirken, Sezer ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı, Fenerbahçe'nin paranın yanı sıra Abdülkadir Kayalı'yı bonservisiyle, Berk Elitez'i de kiralık olarak Eskişehirspor'a vereceği öğrenildi.  Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sezer Öztürk'ün transferi resmen açıklanırken, Gençlerbirliği'nden alınan Orhan Şam'ın transferi de ilk kez duyuruldu.  Açıklamada şöyle denildi: ''Orhan Şam, Emmanuel Emenike ve Serdar Kesimal'in ardından Sezer Öztürk de Fenerbahçemizde. 2009'dan bu yana Eskişehirspor forması giyen Sezer Öztürk'ün kulübümüze transferi sırasında gösterdikleri samimiyet ve iyi niyet için Eskişehirspor'a teşekkür ediyor, milli futbolcunun Fenerbahçe'mizde büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.''

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