-SEZER İNANOĞLU GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Türk sinemasında ''Sezercik'' rolüyle tanınan Sezer İnanoğlu ile Nijerya uyruklu 6 kişi, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Nijerya uyruklu 6 kişi ile gözaltına alınan İnanoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan İnanoğlu, 2007 yılında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.