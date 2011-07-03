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SEZER İNANOĞLU GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A)

03 Temmuz 2011 15:53

-SEZER İNANOĞLU GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Türk sinemasında ''Sezercik'' rolüyle tanınan Sezer İnanoğlu ile Nijerya uyruklu 6 kişi, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Nijerya uyruklu 6 kişi ile gözaltına alınan İnanoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan İnanoğlu, 2007 yılında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.

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