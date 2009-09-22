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Spor

Sezer Akgül 2. oldu

22 Eylül 2009 12:31

Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı'ndan 55 kiloda Sezar Akgül gümüş madalya kazandı.

Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde, Serbest Güreş Milli Takımı sporcularından 55 kiloda Sezar Akgül gümüş madalya kazandı.

Sezar Akgül, ilk turda İsviçreli Urs Wild'i 2-0 (6-0/6-0), 2. turda Azeri Namık Sevdimov'u 2-0 (1-0/6-0), çeyrek finalde Güney Koreli Hyo Sub Kim'i 2-0 (1-0/3-1) yendikten sonra, yarı finalde Rus Victor Lebedev'i de 2-1 (0-1/1-0/5-2) yenmeyi başardı.

Finalde Kuzey Koreli Dünya Şampiyonu Kyong Il Yang ile karşılaşan Akgül, deneyimli rakibi karşısında başarılı bir müsabaka çıkardı. İlk periyotu 1-0 yitirdikten sonra 2. periyotta 1-0 üstünlük sağlayan Akgül, 3. ve son periyotta 4-0 geriye düşmesine karşın müsabakayı bırakmadı. Büyük bir mücadele örneği sergileyen Akgül, son saniyelerde 2 puan almasına karşın periyotu 4-2, müsabakayı da 2-1 yitirdi ve gümüş madalyada kaldı.

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