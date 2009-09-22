Sezer Akgül 2. oldu

Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk
gününde, Serbest Güreş Milli Takımı sporcularından 55 kiloda Sezar Akgül gümüş
madalya kazandı.
Sezar Akgül, ilk turda İsviçreli Urs Wild'i 2-0 (6-0/6-0), 2. turda Azeri
Namık Sevdimov'u 2-0 (1-0/6-0), çeyrek finalde Güney Koreli Hyo Sub Kim'i 2-0
(1-0/3-1) yendikten sonra,
yarı finalde Rus Victor Lebedev'i de 2-1 (0-1/1-0/5-2) yenmeyi başardı.
Finalde Kuzey Koreli Dünya
Şampiyonu Kyong Il Yang ile karşılaşan Akgül, deneyimli rakibi karşısında
başarılı bir müsabaka çıkardı. İlk periyotu 1-0 yitirdikten sonra 2. periyotta
1-0 üstünlük sağlayan Akgül, 3. ve son periyotta 4-0 geriye düşmesine karşın
müsabakayı bırakmadı. Büyük bir mücadele örneği sergileyen Akgül, son
saniyelerde 2 puan almasına karşın periyotu 4-2, müsabakayı da 2-1 yitirdi ve
gümüş madalyada kaldı.