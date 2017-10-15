Sezen Aksu'nun oğlunun çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu

Ali AKSOYER-İSTANBUL(DHA) ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu\'nun oğlu Mithat Can Özer\'in Levent\'teki evinin önünden çalınan cipi, Sultangazi\'de terk edilmiş olarak bulundu. Mithan Can Özer\'in evine hırsızlık için girerek çaldıkları kontak anahtarı ile aracı çalan kişilerin kim olduğu araştırılıyor.

Levent\'te oturan Mithan Can Özer\'in evi geçtiğimiz günlerde hırsızların hedefi haline gelmişti. İçeri giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları lüks cipi, park halinde durduğu kapının önünden çalıştırarak çalmışlardı.

Çalınan cip Sultangazi ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Vatandaşlar tarafından polise ihbar edilen araç bir çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Araçta yapılan parmak izi incelemesinde yabancı parmak izine rastlanmadığı öğrenildi.

Yetkililer hırsızların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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