Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga hayatını kaybetti

Sezen Aksu'nun da bir dönem menajerliğini ve vokalistliğini yapan müzisyen Yaşar Gaga, 44 yaşında hayatını kaybetti. Gaga, bir aydı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde çok organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sezen Aksu’nun da sık sık hastanede ziyaret ettiği Gaga’nın durumu dün ağırlaştı. Dün son olarak Emel ve Işın Karaca’nın ziyaret ettiği Gaga’nın cushing sendromu rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Ünlü menajer dört yıl önce by-pass ameliyatı olmuştu.

Yaşar Gaga, bir ara 'Şarkı Söylemek Lazım' isimli yarışmada jürilik de yapmıştı.

Gaga'nın cenazesi yarın (8 Mart 2018) Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecek.



Cushing sendromu nedir?



Türkan Şoray’ın da yakalandığı hastalık olarak bilinen Cushing sendromu, 1932 yılında Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Cushing sendromunun alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan basıncının artması (hipertansiyon), ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgilerdir. Her hastada belirtilerin tümü gözlenmeyebilir.



Belirtilerin ağırlığı ve niceliği hastanın ne denli uzun bir süredir kortizol etkisinde kalmasına bağlıdır. Ancak kimi belirtiler bu durumdan bağımsız, iveğen olarak da gelişebilir. Örneğin, özellikle uyluk kemiğinin baş bölgesinin iveğen doku ölümüne uğraması (akut aseptik nekroz) çok kısa bir süredir hafif izleyen, ya da yıllardır ağır izleyen Cushing sendromlu hastalarda da rastlanabilir.



Cushing hastalığı hipofiz bezinin böbreküstü bezini uyaran adrenokortikotrop hormonu (ACTH) fazla ürettiği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cushing hastalığı Cushing sendromunun en sık rastlanan nedenidir. Cushing hastalığına hipofiz bezinin fazla büyümesi (hiperplazi) ya da bir tümör neden olur. Cushing hastalığı olan insanlarda çok fazla ACTH bulunur. ACTH bir stres hormonu olan kortizolün üretimini ve salınımını kontrol eder. Yani çok fazla ACTH demek çok fazla kortizol demektir.



Gövde fazla kilolu, kol ve bacaklar ince, yüz yuvarlak ve tombuldur. Akne ya da cilt enfeksiyonları, karında, uyluklarda ve göğüste mor çatlaklar, kolay morarabilen hassas bir cilt, ensede yağ toplanması, zayıf kaslar, sırt ağrısı, kemik ağrısı ve kemiklerde hassasiyet gibi belirtileri vardır.