T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sezen Aksu'nun babasından da evet

12 Eylül'de yapılacak halkoylamasında 'evet' diyeceği için CHP MYK üyesi Süheyl Batum'un "Sazan Aksu" dediği ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya babası Sami Yıld&

17 Ağustos 2010 03:00

T24 - 12 Eylül'de yapılacak halkoylamasında 'evet' diyeceği için CHP MYK üyesi Süheyl Batum'un "Sazan Aksu" dediği ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya babası Sami Yıldırım sahip çıktı.

Referandumun seçim olmadığını, partiler üstü bir konu olduğunu söyleyen Yıldırım, anayasa değişikliğinin AK Parti döneminde yapıldığı için 'hayır' demenin yanlış olduğunun altını çizdi. Kızının 'mahalle baskısı' gördüğünü vurgulayan Yıldırım, "Herkes özgürce, inandığı şekilde oyunu kullanmalıdır. Demokrasinin gereği de budur." diye konuştu.

Sami Yıldırım, anayasa değişikliği paketinde yer alan maddelerin hiçbirisine 'hayır' demenin mümkün olmadığını da kaydetti. "Her maddesine inanarak 'evet' diyorum. Halkın büyük bir çoğunluğunun desteğini alacak ve referandumda 'evet' çıkacaktır. Demokrasiye inanan, Avrupa normlarına uygun fevkalade güzel sonuçlar doğuracağına inandığım için 'evet' diyorum." ifadelerini kullandı. Yıldırım, ülkenin, milletin, devletin hayrına ve yararına olacak her işin içinde ve yanında yer almaktan zevk ve gurur duyduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Aklın yolu bir. Milletimizin birlik ve düzeni çok önemli bir husus. Bu bakımdan ülkemize zarar verecek her türlü kötülüklerden arınmak lazım. Büyük milletimizin sağduyu konusuna da inanıyorum. Oylamada büyük ekseriyetle 'evet' çıkacağına, demokrat açılımla ilgili konularda da hayırlı sonuçlar doğuracak çalışmalara büyük destek çıkacağına inanıyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24