Sezen Aksu'nun babasından da evet

T24 - 12 Eylül'de yapılacak halkoylamasında 'evet' diyeceği için CHP MYK üyesi Süheyl Batum'un "Sazan Aksu" dediği ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya babası Sami Yıldırım sahip çıktı.

Referandumun seçim olmadığını, partiler üstü bir konu olduğunu söyleyen Yıldırım, anayasa değişikliğinin AK Parti döneminde yapıldığı için 'hayır' demenin yanlış olduğunun altını çizdi. Kızının 'mahalle baskısı' gördüğünü vurgulayan Yıldırım, "Herkes özgürce, inandığı şekilde oyunu kullanmalıdır. Demokrasinin gereği de budur." diye konuştu.

Sami Yıldırım, anayasa değişikliği paketinde yer alan maddelerin hiçbirisine 'hayır' demenin mümkün olmadığını da kaydetti. "Her maddesine inanarak 'evet' diyorum. Halkın büyük bir çoğunluğunun desteğini alacak ve referandumda 'evet' çıkacaktır. Demokrasiye inanan, Avrupa normlarına uygun fevkalade güzel sonuçlar doğuracağına inandığım için 'evet' diyorum." ifadelerini kullandı. Yıldırım, ülkenin, milletin, devletin hayrına ve yararına olacak her işin içinde ve yanında yer almaktan zevk ve gurur duyduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Aklın yolu bir. Milletimizin birlik ve düzeni çok önemli bir husus. Bu bakımdan ülkemize zarar verecek her türlü kötülüklerden arınmak lazım. Büyük milletimizin sağduyu konusuna da inanıyorum. Oylamada büyük ekseriyetle 'evet' çıkacağına, demokrat açılımla ilgili konularda da hayırlı sonuçlar doğuracak çalışmalara büyük destek çıkacağına inanıyorum."