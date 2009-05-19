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Sezen Aksu'dan veda yazısı

Prof. Dr. Saylan’ın vefatına en çok üzülen isimlerden biri de Sezen Aksu oldu. Aksu, Saylan için bir yazı kaleme aldı...

19 Mayıs 2009 03:00

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın vefatına en çok üzülen isimlerden biri de Sezen Aksu oldu. Aksu, Saylan için bir yazı kaleme aldı...

Aksu, geçen ay Ergenekon operasyonu kapsamında evinde arama yapılan Saylan’ın konuk olduğu Star TV Ana Haber Bülteni’ne telefonla bağlanarak, “Vicdanlı bir asker olarak emrinizdeyim” demişti.

Aksu, internet sitesinde duygularını anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte o satırlar:

“Bu gidişiniz insana elinde olmadan bir burukluk, bir öksüzlük duygusu yaşatıyor ama yine de biliyoruz ki, kızlarımız bizimle beraberken yaptıklarınız sayesinde hiç de öksüz kalmadı aslında... Çünkü, onlara açtığınız yol ilahi bir şekilde şefkatle her zaman ileriyi işaret edecek...
Türkan Hocam, siz sonsuz bir hizmet sorumluluğu ve aşkı ile çalışırken, bir ucundan elinizden tutanlardan biri olmuş olabilmek, hayatın en değerli lütuflarından benim için... Zamanın ve mekânın hiçbir önemi yok. Hiç umulmadık anlarda, hayatın herhangi bir köşesinden, hayırlı nefesinizi yüzümüzde hissedeceğimizden eminim.
Hoşçakalın... Sezen.”

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