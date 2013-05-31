Sezen Aksu: Yönetimin vatandaşa şiddet uygulaması bizi uygarlıktan uzaklaştıran bir yol

Sezen Aksu, Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan protesto ve polisin müdahaleleri hakkında "Yönetimin sahip olduğu güç ile vatandaşına şiddet uygulamasını, demokrasiyi ve toplumsal barışı temelinden zedeleyen ve bizi uygar olmaktan gittikçe uzaklaştıran bir yol olduğuna dikkat çekerek, tüm erk sahiplerini aklıselime ve vicdanlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sezen Aksu'nun resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamanın tam metni:

"Uygar dünyada, kent üzerinde yapılacak köklü değişiklikler söz konusu olduğunda, yönetimin, karar sürecine kentin tüm paydaşlarını dahil etmesi ve uzlaşı araması toplumsal barışın kalıcılığı açısından vazgeçilmez bir yöntem halini almıştır.

Yönetimin uzlaşı aramak ve dinleme olgunluğunu gösterip birlikte çözüm bulmak yerine, sahip olduğu güç ile vatandaşına şiddet uygulamasını, demokrasiyi ve yıllardır ihtiyacını duyduğumuz toplumsal barışı temelinden zedeleyen ve bizi uygar olmaktan gittikçe uzaklaştıran bir yol olduğuna dikkat çekerek, tüm erk sahiplerini aklıselime ve vicdanlı olmaya davet ediyorum."