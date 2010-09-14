'Sezen Aksu' tabelası yeniden asıldı

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Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Hatay Çankaya Mahallesi 145 Sokak ile ''Sezen Aksu Sokağı'' olarak bilinen sokağın kesiştiği noktada gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksu'nun 15 yıl önce isminin sokağa asıldığını, bunun kaldırılmasını doğru bulmadığını ifade etti.Tartan şöyle dedi:''Bu konuda halk ne karar verirse ona göre uygulama yapılır ama birileri asıyor, birileri kaldırıyor bunu doğru bulmuyorum. Sezen Aksu 'evet' dese de 'hayır' dese de sanatçıdır. Sanatçının özgürlüğüne bizim müdahale etmemiz doğru olmaz. O takdiri zaten halk yapar.'Evet' diyen kesim beğenir, 'hayır' diyen kesim beğenmez, halk o takdiri yapar. Bir dayatma şeklindeki uygulama bana doğru gelmiyor. Tabii iki uçlu bir konu, bu bir tarafından beğenenler var, bir tarafında beğenmeyenler var. Dayatma şeklinde bunu ortaya koymak doğru değil. Ben Sezen Aksu'nun bunların dışında tutulmasını doğru buluyorum.''Bundan sonraki süreçte mahallelinin, yörede yaşayan insanların yerel yöneticilere isteklerini bildirebileceklerini, ona göre yeni bir değerlendirme yapabileceklerini belirten Tartan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Ama şu anda siyaseti siyasetçilere, sanatı sanatçılara bırakalım. Bizim sevdiğimiz, saydığımız değer verdiğimiz bir sanatçı Sezen Aksu, sanatını yapmaya devam etsin.Onun söylemlerini, isteklerini bir sanatçı özgürlüğü bağlamında değerlendirelim. Sezen Aksu üzerinden siyaset yapmayalım, artık noktayı koyalım. Gaziantep'ten bir belediye başkanı arkadaşımız bu konuya dahil olmak istemiş. Anlaşılıyor ki o siyaset yapmak istiyor, birilerine yaranmak istiyor, oysa ki belediye başkanlığı makamı birilerine yaranma makamı değil, hizmet verme makamıdır. O belediye başkanı arkadaşımız Gaziantep'te Atatürk'ü, Cumhuriyeti, devrimleri gösteren, onu ön plana çıkartan kurtuluş şöleni düzenlesin, ona önem versin. Sezen Aksu'yu bize bıraksın. Sezen Aksu'ya gereken özeni, yerine getirir, sevgiyi her zaman gösteririz.''Tartan'ın bölgeden ayrılmasının ardından Konak Belediyesi ekipleri sokak duvarına ''Sezen Aksu Sokağı'' tabelasını astı.Bu sırada Berrin Ergöç adlı vatandaş, tabelanın sokağa asılmasına tepki gösterdi. Sokak sakinleri ise balkonlarında Sezen Aksu'nun şarkılarını çalarak Ergöç'e tepki verdi.Sanatçı Sezen Aksu'nun referandumda ''evet'' oyu vereceğine ilişkin haberlerin ardından, adını taşıyan sokak tabelası, kimliği belirsiz kişilerce sökülmüş, İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi yetkilileri, sokağın resmi adının Sezen Aksu olmadığını, dolayısıyla, tabelanın indirilmesi yönünde bir karar alınmadığını kaydetmişlerdi.