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Aksu: İstirham ediyorum, geç olmadan açlık grevleri için harekete geçin

Açlık grevlerinin 60'ıncı gününe girilirken, Sezen Aksu duyarlılık çağrısı yaptı

10 Kasım 2012 10:42

Açlık grevleri, ölümlerin ve kalıcı hasarların başlayabileceği kritik 60. gününe girerken, ünlü sanatçı Sezen Aksu, kendi internet sitesinde yayınladığı çağrıda 683 kişinin grevde olduğunu hatırlatarak, “İstirham ediyorum. Vicdanlarımızda onarılmaz bir yara açılmadan Yaşar Kemal’in sesine kulak verin” ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu’nun “sesine kulak verin” dediği ünlü yazar Yaşar Kemal, İstanbul Taksim Hill Otel’de 1 Kasım'da bazı yazar ve sanatçılarla birlikte düzenlediği basın toplantısında açlık grevi eylemleri için, şunları söylemişti:

“Daha öncekilerde tüm yetkililer ve hükümet sorumluydu. Bu sefer de sorumlular. Bir nesli yok edecekler. Bir insanın açlıktan ölümünü izlemek acıların en büyüğüdür. Bu, insanlığa hiç bir zaman yakışmaz. Bugün insanların ölüm pahasına talep ettikleri demokrasinin de, insan haklarının da içindedir. Çözümü mümkünken, ölümler engellenmezse vebali iktidarın, muhalefetin, medyanın ve hepimizin olacaktır. Barış, bu ülkede herkesin özlemi ve hakkıdır. Barışın önüne yeni engeller konulmasına karşı çıkmak, barışın önünü açmak, hepimizin işi olmalıdır. Bunun için içtenlikle uğraşan herkese şükran duyarım.”

Yaşar Kemal 2000 yılındaki ölüm oruçlarında arabulucu olarak devreye girip, ölümlerin önüne geçmeye çalışmıştı.

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