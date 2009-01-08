Sezaryenden 5 gün sonra işbaşı

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, sezaryenle doğum yaptıktan beş gün sonra dün yapılan yeni yılın ilk kabine toplantısına katıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin Napolyon döneminden kalma yasaları değiştirme programı nedeniyle erken işbaşı yapan Dati, bir kız bebek dünyaya getirmiş ve çocuğa, 'Zehra’nın türevi olan Zohra adını vermişti. 1 bebek, 5 baba adayı
Boşanmış olan Dati’nin çocuğunun babası Fransa’da büyük spekülasyon yaratmış, bakan ise
doğumdan sonra açıklayacağını söylemişti.