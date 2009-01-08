T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sezaryenden 5 gün sonra işbaşı

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, sezaryenle doğum yaptıktan beş gün sonra dün yapılan yeni yılın ilk kabine toplantısına katıldı

08 Ocak 2009 02:00

Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, sezaryenle doğum yaptıktan beş gün sonra dün yapılan yeni yılın ilk kabine toplantısına katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin Napolyon döneminden kalma yasaları değiştirme programı nedeniyle erken işbaşı yapan Dati, bir kız bebek dünyaya getirmiş ve çocuğa, 'Zehra’nın türevi olan Zohra adını vermişti. 

1 bebek, 5 baba adayı

Boşanmış olan Dati’nin çocuğunun babası Fransa’da büyük spekülasyon yaratmış, bakan ise
doğumdan sonra açıklayacağını söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24