Sezaryenden 5 gün sonra işbaşı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin Napolyon döneminden kalma yasaları değiştirme programı nedeniyle erken işbaşı yapan Dati, bir kız bebek dünyaya getirmiş ve çocuğa, 'Zehra’nın türevi olan Zohra adını vermişti.Boşanmış olan Dati’nin çocuğunun babası Fransa’da büyük spekülasyon yaratmış, bakan isedoğumdan sonra açıklayacağını söylemişti.