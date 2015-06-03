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Dünya

Sezaryen doğumda anne, bebeğini karnından kendi çıkardı!

Hannover yakınlarında bulunan Bad Öynhausen kasabasındaki Kadın Doğum Kliniği'nde, yeni bir doğum yöntemi denendi

03 Haziran 2015 17:48

Almanya'da bir klinikte sezaryen yöntemiyle doğum yapan bir annenin, bebeğini karnından kendisinin çıkardığı; bu yönetimin de Avrupa'da ilk kez denendiği açıklandı.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in internet sayfasında yer verdiği bir habere göre, Hannover yakınlarında bulunan Bad Öynhausen kasabasındaki Kadın Doğum Kliniği'nde, yeni bir doğum yönteminin denendiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Temel Elcivan’ın aktardığı haberde, söz konusu doğum yönteminin ilk kez Avustralya'da gerçekleştirildiği ve Bad Öynhausen Kadın Doğum Kliniği'nin başhekimi Dr. Manfred Schmitt'in de, bunu Almanya'ya taşıyabilmek için uzun süredir plan yaptığı kaydedildi.

Klinikte doğum vakti gelen 30 yaşındaki Alman anne Oxana Kaiser, Dr. Manfred Schmitt ve ekibinin yardımcı olduğu sezaryen doğumla bebeğini karnından çekip çıkarması kameralarla görüntülendi.

İlk çocuğunu sezaryenle, diğer üçünü de normal doğumla dünyaya getiren anne Oxana Kaiser, Almanya'da ilk kez denenen yöntemle 4.100 gr. ve 57 cm. boyunda bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğum için belden aşağısı narkozla uyuşturulan annenin, Dr. Manfred Schmitt ve ekibinin gözetiminde, başarıyla bebeğini iki eliyle tutarak karnından çekip çıkardığı belirtildi.

Alman basınına haber olan doğumun, yarım saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirildiği, anne ve bebeğinin de sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. 

 

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