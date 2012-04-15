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Ekonomi

Sezar'ın 'Veni, vidi, vici' sözüne Zile tescili

Zile Belediyesi, Roma İmparatoru Sezar’ın, Tokat’ın Zile ilçesinde söylediği ”Veni, vidi, vici" sözü için Türk Patent Enstitüsü’nden marka tescil belgesi aldı.

15 Nisan 2012 07:04

Zile Belediyesi, Roma İmparatoru Julius Sezar’ın, Tokat’ın Zile ilçesinde söylediği ”Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)” sözü için Türk Patent Enstitüsü’nden marka tescil belgesi aldı.

Milliyet'in haberine göre, tarihi kaynaklarda Roma İmparatoru Julius Sezar’ın Zile’deki 4 bin yıllık tarihi kalede söylediği “Veni, vidi, vici” sözünün marka tescilini Zile Belediyesi Türk Patent Enstitüsü’nden aldı. Belediye Başkanı Lütfi Vidinel şunları söyledi: “Bu sözün tescili 10 yıl boyunca Zile Belediyesi’nde. 10 yılda bir tescil yenilenecek. Tescili kültür ve turizmde kullanacağız. Bir sigara firması, ambleminde ’Veni, vidi, vici’ sözcüğünü kullanmakta. Bu sözün kullanma hakkı sadece Zile Belediyesi’nde. Firma ile görüşeceğiz. ’Veni, vidi, vici’ sözünün yanına ya ’Zile’ yazacak ya da sattığı her sigaradan, hukuki zeminde, yarım kuruş da olsa almak için gayret göstereceğiz.”

 

 

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