Sezai Temelli ve Pervin Buldan eş genel başkanlığı 'devam' dedi

23 Şubat’ta Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda, “Daha güçlü parti” hedefiyle 4’üncü Olağan Kongresi’ni toplayacak HDP’de, yeni genel merkez yönetimini için isim belirleme çalışmalarına başlandı. Daha önce “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek yeni dönemde eş genel başkanlığa devam etmeyeceğini bildiren Pervin Buldan’ın karar değiştirdiği ve parti yönetimine, “Uygun bulunması durumunda göreve devam edeceği” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Sezai Temelli’nin isteğinin bu yönde olduğu bildirildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Buldan ve Temelli, geçen hafta Edirne Cezaevi’ne giderek kongre süreci hakkında eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş’ın bu görüşmede iki isme “Göreve devam etmelisiniz” yönünde görüş bildirdiği de öğrenildi.

Birçok isim olmayacak

HDP, 4’üncü Olağan Kongre’de parti yönetimini de yeniden şekillendirecek. 100 kişilik Parti Meclisi (PM) ve bu isimler arasından seçilen 25 kişilik MYK’de büyük değişiklikler yaşanacak. Parti Tüzüğü’nde bulunan, “En çok iki dönem üst üste görev alınabilir” hükmü nedeniyle Eş Genel Başkan Yardımcıları Alican Önlü, Dilan Dirayet Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Hişyar Özsoy, Nimetullah Erdoğmuş ve Parti Sözcüsü Günay Kubilay, yeni dönemde parti yönetiminde yer alamayacak. Meclis Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da iki dönem kuralı nedeniyle Parti Meclisi ve MYK’ye seçilemeyecek. Oluç’un Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmesi durumunda MYK’de, “doğal üye” olarak yer almayı sürdüreceği belirtildi.

Parti Meclisi’nde ise iki dönem kuralına takılan Selahattin Demirtaş’ın yeniden aday gösterileceği ancak Sibel Yiğitalp, Züleyha Gülüm, Gülsüm Ağaoğlu, Ayhan Bilgen, Ali Kenanoğlu, Ali Ürküt ve Serpil Kemalbay Pekgözegü gibi isimlerin dışarıda bırakılacağı öğrenildi.

Kubilay hakkında soruşturma

HDP Sözcüsü Günay Kubilay hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında HDP Genel Merkezi’ne polisler tarafından tebligat yapıldı.

Kubilay, Genel Merkez’de olmadığı için soruşturmaya dair bilgi verilmedi. Sadece TCK 301’den “Türkiye devleti ve kurumlarını aşağılama” iddiasıyla soruşturma açıldığına dair bilgi verildiğini öğrenildi. Soruşturmanın Kubilay’ın Parti Sözcüsü olarak yaptığı basın açıklamaları nedeniyle başlatıldığını belirtildi. Kubilay’ın önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’ne giderek ifade vermesi bekleniyor.