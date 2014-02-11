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Sezai Karakoç: AKP, reform taleplerini karşılamazsa tasfiye olur

Sezai Karakoç: Adalet Partisi hatta Özal'ın partisi reform düşüncesinde zayıfladığı için geride kaldı. Bu sebeple tasfiye oldular. AK Parti de yine bununla karşı karşıyadır

11 Şubat 2014 13:13

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı ünlü şair Sezai Karakoç, gerekli reformların yapılmaması halinde toplumun dengesinin bozulacağı ve bir nevi karanlık döneme girilebileceği uyarısında bulundu. Toplumun isteklerini yerine getirmeyen Demokrat Parti, Adalet Partisi ve ANAP’ın tasfiye olduğunu söyleyen Karakoç, “AK Parti de yine bununla karşı karşıyadır. Toplumun istekleri yerine getirilmezse o zaman başkaları tarafından yeri doldurulur.” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı’nda gündemi değerlendiren Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç, öncelikle Siyasi Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu değişikliğin yapılmaması halinde toplumda beklenmedik hadiseler yaşanabileceğini, toplumsal çalkantıların yaşanabileceğini ifade etti.

Zaman'da yer alan habere göre, Karakoç, “İktidar gerçek bir iktidar ise 24 saat geçmeden bunun için Meclis’i toplayıp o kanunları çıkartması, topluma her türlü fikrin partisini kurma hakkını vermesi lazım.” diye konuştu. İktidarın birçok alanda reform yapması gerektiğinin altını çizdi. Karakoç, “Bunu yapmadığı takdirde, geçmişte iktidar olan partilerin durumuna düşer. İşte bugün yine yaşanan hadise budur. Demokratik partinin başına da bu gelmiştir. Adalet Partisi hatta Özal’ın partisi geride kaldı. Bu sebeple tasfiye oldular. AK Parti de yine bununla karşı karşıyadır. Toplumun istekleri yerine getirilmezse o zaman başkaları tarafından yeri doldurulur, iktidarı zor durumda bırakır.” dedi.

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