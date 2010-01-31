Seyyar sütçülük yaparak Fabrika kurdu

T24- Mersin’in Erdemli ilçesinde köylülerden aldığı açık sütü satarak geçimini sağlayan Esat Güneş, daha çok kitleye hitap edebilmek için 1 milyon liralık yatırıma imza atarak, bölgede süt ürünlerinde marka haline geldi. 16 çalışandan 7’si aileden...















Mersin’in Erdemli ilçesinde eşek sırtında kapı kapı dolaşarak seyyar sütçülük yapan Esat Güneş, birikimleriyle kurduğu 1 milyon liralık tesisle bölgede süt ürünlerinde marka haline geldi.





“Reyhan Yoğurt” firmasının sahibi Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969 yılında Toros Dağları’ndaki köylerden aldığı sütleri, hayvan sırtında taşıyarak, kapı kapı dolaşıp sattığını, sektöre bu şekilde adım attığını belirtti.Açıktan süt satımıyla elde ettiklerini biriktirerek, aile şirketi kurmaya karar verdiğini anlatan Güneş, “Daha çok kesime hitap edebilmek ve marka haline gelebilmek için açıktan satış yerine, sağlık süt ürünlerinin üretimine başladım” dedi.Tarım Kredi Kooperatifinden düşük miktarda kredi desteği de alarak ilk adımı attığını ifade eden Güneş, “Şimdi ise 1 milyon liralık yatırıma ulaştık. Tesislerimizde günlük 2,5 ton süt işleme kapasitesine sahibiz. Yıl içinde hedefimiz günde 3,5 ton üretime, yıllık da 1500 tona yakın üretime ulaşmak. Sağlıklı büyüyerek, ilçe ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.







Mersin’deki çok sayıda yemek firması ile Toros Devlet, Mersin Devlet, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk, Ortadoğu Hastanesine yoğurt ve ayran satışı yaptıklarını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: “200 gramlık bardak yoğurttan 5 kiloluk yoğurda kadar çeşitli paketlerde yoğurt sunuyoruz. Ayrıca, 200 gramlık ayran ile tereyağı ve çökelek üretimi de gerçekleştiriyoruz. Market ve bakkallara haftalık değil günlük servis yapıyoruz. Tüketiciye ürünü taze ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgede tercih edilmemizin en büyük nedenlerinden biri de budur. Eşek sırtında süt alıp yoğurt satarak başladığımız serüvene yıllar sonra bir marka olarak devam ediyoruz. Bunun faydalarını görüyoruz.”

Aile şirketi



Güneş, süt ürünlerinin üretimi, paketlenmesi ve satışı konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından aldıkları gıda üretim sertifikalarının yanı sıra, ISO 22000 ve ISO 9001-2000 üretim sertifikalarına sahip olduklarını vurguladı.Tüketicinin kendilerine olan güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmayacaklarını ve güveni katlayarak sürdüreceklerini belirten Sedat Güneş, “Biz üretimi halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Açık süt satışından paketli ürünlere geçişimizin de nedenlerinden biri kaliteli, sağlıklı ürün sunabilmek” dedi. Süt mamulleri üretiminde 16 kişinin çalıştığını belirten Güneş, “Bölgede marka haline gelmemesizin ana sebebi yoğurt mayasını ve paketlemeyi ailemin yapıyor olması. 16 çalışandan 7’si aileden. Tabii ki sağlıklı ürün için gıda mühendisleri eşliğinde üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.







Güneş, Türkiye’de süt politikasının yanlış yürütüldüğünü de öne sürerek, “Bazı büyük firmalar süt fiyatlarını aşağıya çekiyor. Bu da üreticiyi zor durumda bırakıyor. Eğer fabrika kazanacaksa köydeki hayvan sahibi, sütçü Mehmet de kazanmalı. Süt fiyatlarını sürekli düşük tutmak çok yanlış bir karar. Fiyatı belirli bir seviyede tutarak üreticiyi de korumak gerekir” dedi. Esat Güneş, ilçede marka firmaların artmasından büyük gurur duyacaklarını belirterek, daha fazla firmanın daha çok istihdam anlamına geleceğini, bunun da ekonomiyi güçlendirerek huzuru artıracağını sözlerine ekledi.