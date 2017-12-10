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Dünya

Seyyar satıcının elmalarını çalan İsrailli komutan açığa alındı

Batı Şeria'nın El Halil şehrinde İsrailli bölük komutanının, sokaktaki Filistinlilere ait meyve tezgahından elma çalma anının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı

10 Aralık 2017 21:59

Batı Şeria'nın El Halil şehrinde İsrailli bölük komutanının, sokaktaki Filistinlilere ait meyve tezgahından elma çalma anının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Ordudan yapılan açıklamada, "Komutan açığa alındı ve disiplin cezasına çarptırılacak" ifadelerine yer verildi.

İsrailli komutanın, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli esnafın terk ettiği tezgahtan kendisi ve arkadaşları için elma çalma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine İsrail ordusu, elma çalan askerin açığa alındığını duyurdu.

Komutanın elma çaldığını doğrulayan ordudan yapılan açıklamada, "Bu davranış, İsrail ordusundaki bir asker veya komutandan beklediğimiz bir davranış değil. (Elma çalan) Komutan açığa alındı ve disiplin cezasına çarptırılacak" ifadelerine yer verildi.

 ​'Givati' isimli tugayda görev yaptığı belirtilen komutanın kimliği açıklanmadı.

 Hırsızlık olayının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından çıkan olaylar esnasında yaşandığı belirtildi.

 

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