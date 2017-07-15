Seyyar satıcılarla zabıtalar kavga etti: 2 yaralı

Adana'da zabıtalar ve seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 2 seyyar satıcı yaralandı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri cadde üzerindeki seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı.
Tezgahlarını vermek istemeyen seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede 2 seyyar satıcı yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yaralanan seyyar satıcılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)