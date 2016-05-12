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Seyyar satıcıları kovalayan polise metrobüs çarptı

Ağır yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

12 Mayıs 2016 02:02

İstanbul'da İncirli mevkiinde üzerine seyyar satıcıları kovalayan bir polis memuruna metrobüs çarptı. Ağır yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kaza, İncirli Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. D-100 Karayolu İncirli mevkiinde seyyar satıcıların trafik akışını engellediği ihbarı üzerine, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur Timleri Amirliği'nde görevli polisler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler ile seyyar satıcılar arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında bir seyyar satıcı metrobüs yolundan karşı yöne geçti. Seyyar satıcının peşinde olan polis memuru Mehmet Ali Eroğlan'a bu sırada metrobüs çarptı.

 

Tedavi altına alındı

 

Huzur Timleri'nde görevli diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eroğlan, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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