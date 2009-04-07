Şeytanlar'ın rövanş günü



Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçı

Yer: Old Trafford, Manchester

Zaman: 7 Nisan 2009, Salı, 21.45 (TSİ)

Takımlar: Manchester United – Porto



Federco Macheda hafta sonu son dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandırırken, kariyerinin de ilk golünü kaydetmişti. Ancak bu akşam Manchester United sahaya başka bir son dakika golünü hatırlayarak çıkacak.



Old Trafford'daki zorlu maç boyunca akıllarda 2004 yılında Porto’nun United kalesine attığı o meşhur son dakika golü ve Mourinho’nun gol sevinci olacak. Menajer Alex Ferguson bir kez daha Porto ile eşleştikleri için oldukça stresli. Çünkü Porto’ya bir kez daha kaybetmek istemiyor.



Pazar günü Aston Villa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Manchester United’ın menajeri Ferguson, Porto maçında Nemanja Vidic’ten de faydalanabileceği için oldukça mutlu, çünkü onun yokluğunda Evans, John O’Shea ve Neville’dan oluşan defans Aston Villa karşısında büyük hatalar yapmıştı.



Manchester United’ın bugünkü maçta özellikle defansta çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Porto’nun deplasmanda bulacağı bir gol İngiliz ekibi için işleri tersine çevirebilir.



Porto avantajlı skor arıyor



Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde herkes Manchester United’ın bu turu rahatlıkla geçeceğini düşünüyordu. Ancak Porto bunu düşünenleri yanıltmak istiyor.



Şampiyonlar Ligi grubunu Arsenal’in önünde lider tamamlayan ekip Portekiz liginde de lider konumda. Ayrıca hafta sonu oynanan derbi maçta da Guimares’i 3-1 yenerek ne kadar formda olduğunu gösterdi. Porto bu zorlu maçta erken bir gol yemesine rağmen ikinci yarıda sergilediği performansla karılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.



Manchester United deplasmanında Porto hücumda bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol kaydeden ikinci futbolcu olan Lisandro Lopez, rakip defansları yaptığı presle dağıtan Hulk ve orta sahadan hücuma destek veren Lucho Gonzalez ile etkili olmaya çalışacak.



Porto teknik direktörü Jesualdo Ferreria takımını önceki turda Atletico Madrid’e karşı oynattığı gibi oynatacak. Eğer Portekiz takımının hücumcuları İspanya deplasmanında yaptıklarını İngiltere’de de yapabilirlerse United için büyük bir tehdit oluşturabilirler.



Muhtemel onbirler



Manchester United: Van der Sar - Evra, O’Shea, Vidic, Evans - Ronaldo, Carrick, Fletcher, Park - Tevez, Rooney



Porto: Helton - Bruno Alves, Rolando, Sapunaru, Cissokho - Meireles, Costa, Fernando, Gonzalez - Hulk, Lisandro Lopez.



