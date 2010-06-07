T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Şeytanlar'ın borcu 1.1 milyar sterlinmiş!

Manchester United'ın borcunun, bilinenin aksine 1.1 milyar sterlin olduğu ortaya çıktı.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Manchester United'ın borcunun, bilinenin aksine 1.1 milyar sterlin olduğu ortaya çıktı.

BBC, ABD'li Glazer ailesinin sahibi olduğu Manchester United'ın borcunun, bilinen rakamın 400 milyon sterlin üzerinde olduğunu ortaya çıkardı.

Kulübün 700 milyon sterlin olarak açıklanan borcunun 1.1 milyar sterline ulaştığı belirtildi.

United taraftarlarının uzun süre önce isyan bayrağını açtığı Glazer ailesinin, kendisine ait alışveriş merkezlerini 388 milyon sterline ve sahibi olduğu NFL takımı Tampa Bay Buccaneers'ı 66 milyon sterline, Manchester United adına ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

Glazer ailesinin ABD'deki ipoteklerinin yanı sıra, Manchester United'ın 700 milyon sterlinlik borcunun bir kısmının yüzde 16.25 faiz oranıyla işletilmeye başlayacağı ifade ediliyor.

"Yeşil ve altın" adını verdikleri kampanyayla kulübü Glazer ailesinden kurtarmak için harekete geçen ManU taraftarlarının sayısı 158 bine ulaşmış durumda. United'ın eski yıldızı David Beckham da kampanyaya destek veriyor.

Glazer ailesi 2005 yılında Manchester United'ı satın alırken 272 milyon sterlini nakit ödemiş, 500 milyon sterlini ise borç almıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24