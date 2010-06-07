'Şeytanlar'ın borcu 1.1 milyar sterlinmiş!

T24 - Manchester United'ın borcunun, bilinenin aksine 1.1 milyar sterlin olduğu ortaya çıktı.



BBC, ABD'li Glazer ailesinin sahibi olduğu Manchester United'ın borcunun, bilinen rakamın 400 milyon sterlin üzerinde olduğunu ortaya çıkardı.



Kulübün 700 milyon sterlin olarak açıklanan borcunun 1.1 milyar sterline ulaştığı belirtildi.



United taraftarlarının uzun süre önce isyan bayrağını açtığı Glazer ailesinin, kendisine ait alışveriş merkezlerini 388 milyon sterline ve sahibi olduğu NFL takımı Tampa Bay Buccaneers'ı 66 milyon sterline, Manchester United adına ipotek ettirdiği ortaya çıktı.



Glazer ailesinin ABD'deki ipoteklerinin yanı sıra, Manchester United'ın 700 milyon sterlinlik borcunun bir kısmının yüzde 16.25 faiz oranıyla işletilmeye başlayacağı ifade ediliyor.



"Yeşil ve altın" adını verdikleri kampanyayla kulübü Glazer ailesinden kurtarmak için harekete geçen ManU taraftarlarının sayısı 158 bine ulaşmış durumda. United'ın eski yıldızı David Beckham da kampanyaya destek veriyor.



Glazer ailesi 2005 yılında Manchester United'ı satın alırken 272 milyon sterlini nakit ödemiş, 500 milyon sterlini ise borç almıştı.







