Şeytan Sofrası'nda taciz ve tehdit: Otoparkçı terörüne son verin!

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nin simgesi Şeytan Sofrası’nda ziyaretçileri taciz ve tehdit ettikleri öne sürülen otopark işletmecileriyle ilgili “darp ve yaralama” şikâyetleri var. Ziyaretçiler, yetkililerin soruna ilgisizliğinden de şikâyetçi.

Balıkesir Ayvalık’ın en gözde yeri olan Şeytan Tepesi’nde "otoparkçı terörü" yaşandığı aktarıldı. Ayvalık Belediyesi’nin 2008’de bir işletmeye kiraladığı otoparka araçlarını çekmek istemeyen ya da yer bulamadığı için orman yoluna park eden ziyaretçiler vatandaşların tabiriyle "otoparkçı zulmü"ne maruz kalıyor.

İşletmecilerin kendilerini tehdit ettiğini ve zorla para almak istediğini söyleyen ziyaretçiler, sorunu internetteki forum siteleri ve sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. 2015’te bir iş insanı, park yüzünden tartıştığı 20 kişinin saldırısına uğradığını anlatıyor. Çok sayıda ziyaretçi bir daha Şeytan Sofrası’na gitmeyeceğini dile getiriyor. Yaşadıklarını "otoparkçı terörü" olarak nitelendiren vatandaşlar, onca başvuruya rağmen yetkililerin çözüm üretememesinden de şikâyetçi.

Habertürk’ten Hasan Örnekoğlu'nun ulaştığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Şeytan Sofrası’ndaki otoparkın belediye kontrolünde olduğunu ve yine belediye tarafından kiraya verildiğini söyledi.

Belediye kiraya verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kendilerine de bu konuda şikayet yağdığını belirtirken sorumluluğun Ayvalık Belediyesi’nde olduğunu vurguladı. Ayvalık Belediyesi ise otopark işletmesinin ihaleyle bir firmaya verildiğini ve gelen şikâyetler doğrultusunda denetleme yapıldığını açıkladı. Otoparkın 2008’den bu yana aynı işletme tarafından kullanıldığını belirten yetkililer, kiralamanın 10 yıllığına yapıldığını, şikâyetlerle ilgili de jandarmaya bilgi vereceklerini ifade etti.

"Park eder etmez tepenize dikiliyor"

İnternet ortamına yansıyan şikâyetlerde otoparkçıların tehdidi, tacizi ve orman yolundan zorla para istendiği belirtiliyor. Sadece bu yıl sosyal medya sitelerinde yer alan bazı şikâyetler şöyle:

- Nedir bu otopark mafyası? Tepeye çıktığınızda karşınıza restoran benzeri bir yer çıkıyor. Ama daha önemlisi 2-3 tane otopark kabadayısı ‘Geldi enayi’ gözüyle sizi süzüp hortumlamaya çalışıyor. Arabamı da bırakmadım, vakit de geçirmedim.

- 6-7 yıl önce sadece küçük bir çay bahçesi vardı. Şimdi manzarayı tamamen kafeler kaplamış. Bir de otoparkçılar sarmış etrafı. 5 lira mutlaka vermek zorundasın.

- Yıllardır geldiğim bu güzel mekân tam bir şark kurnazlığına çeviren otoparkçılarla dolmuş. Özellikle bayram ya da kalabalık zamanlarda bunlara dikkat edin, 5 lira için tüm keyfinizin içine ediyorlar.

- Aracınızı park etmeden hemen değnekçi yanınızda beliriyor. 5 lira otopark. Güneşin batışı mükemmel ama kazıklanmak daha da mükemmel.

- Arabayı park eder etmez tepenizde dikilen otoparkçılar selam bile vermeden elini uzatıp 5 lira istiyor.

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