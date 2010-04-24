Şeytan Rıdvan'a, şeytani plan

T24 - Rıdvan Dilmen'i şike çetesiyle bağlantılı gösteren telefon tapeleri sahte çıktı. 'Rıdvan kullandı' denilen numara başka bir Türk'ün ve 3 yıldır kapalı. Çete, fotomontaj belgelere Alman polisinin kaşesini basıp vurguna çalışmış.



Telekulak soruşturması sonrası, Bochum'da yürütülen 'şike operasyonunda dinlemeye takıldığı' haberi Rıdvan Dilmen'i çıldırtmıştı. Akşam gazetesinin haberine göre, basına yansıyan konuşmaların Rıdvan'a ait olmadığı öne sürüldü. Çünkü ortada şeytani bir plan var. İşte o iddialar:





Süreç nasıl başladı?



Almanya'daki şike soruşturması kapsamında, 5 kişi tutuklandı. O isimlerden biri de Nurettin Günay'dı. Soruşturmanın Türkiye ayağında, İstanbul polisi 46 kişiyi gözaltına aldı, 34 kişi tutuklandı.





Almanlar şaşkın



Soruşturma sürerken, bazı telefon tapeleri basına yansıdı.Türkiye'deki haberleri takip eden Alman polisi şaşkına döndü. Çünkü yayınlanan bazı görüşmeler sahteydi. Alman polisi, arayarak gazetelerde çıkan bazı belgelerin sahte olduğunu söyledi.





Bizim kaşemizi basmışlar



Alman polisi bazı uydurma görüşmelerin altına fotomontajla kaşelerinin basıldığını, bazı görüşmelerin kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli olarak sızdırıldığını tespit etti. Bu tapelere itibar edilmemesi istendi.





'Bizde Rıdvan yok'



Kısa süre önce Dilmen'in de Almanya'daki soruşturma kapsamında dinlendiği iddia edilmiş, çete üyesi Hakan Korkmaz ile bahis üzerine yaptığı görüşmeler yayınlanmıştı. Mali Polis, soruşturma için gelen 2 Alman polis şefinden tapelerin gönderilmesini istedi. Alman polisi söz konusu görüşmelerin soruşturmada olmadığı cevabını verdi.





Telefon 3 yıldır kapalı



Dilmen ve Korkmaz arasındaki görüşmenin, Levent'deki bir ankesörlü telefonla Almanya'ya ait (0152 21 ...) nolu telefon üzerinden yapıldığı iddiası üzerine Alman polisi, numarayı inceledi. Numaranın 2007'de M.B. adlı Türk tarafından kullanıldığı aynı yıl kapatıldığı belirlendi. Hakan Korkmaz ismine de Almanya'da rastlanamadı.





'O da bizimle yalanı'



Söz konusu çetenin, Dilmen'in adını kullanarak, 'Rıdvan'ın tahminleri tutuyor. O da bizimle çalışıyor' deyip birçok kişiyi dolandırdığı belirtiliyor.





Amaç para sızdırmak



Hazırlanan sahte tapelerle bu kişilerin futbol camiasından para sızdırmaya çalıştığı öne sürülüyor. Şebekenin sahte belgelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı da iddialar arasında.





Rıdvan ne demişti?



Çıkan haberlere büyük tepki gösteren Dilmen, 'Kendimi ihbar edeceğim' demişti. Dediğini yapan Rıdvan, savcıyla görüşmüş, 'Savcımızın yanına çıktım. 'Hakkımda kağıtlar dolaşıyor. 'Benimle ilgili bir duyuru var mı?' dedim. 'Hayır, ifadeni gerektirecek şu an itibariyle bir durum yok' dedi' diye konuşmuştu.





