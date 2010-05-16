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Spor

Şeytan NTV ile anlaştı

NTV, uzun süredir yayıncı kuruluş Lig TV’yle görüşen Rıdvan Dilmen’e 2 milyon dolar peşin verip, yıllığı 1.6 milyon dolardan tam 5 senelik sözleşme imzalattı.

16 Mayıs 2010 03:00

T24-  NTV, uzun süredir yayıncı kuruluş Lig TV’yle görüşen Rıdvan Dilmen’e 2 milyon dolar peşin verip, yıllığı 1.6 milyon dolardan tam 5 senelik sözleşme imzalattı.

Ve Rıdvan Dilmen yuvada kaldı.. Vatan'ın haberine göre futbolculuğu zamanında ilk büyük takımı olan F.Bahçe’ye imza attıktan sonra, bir daha başka bir kulübe gitmeyen ’Şeytan’lakaplı futbol efsanesi, bu duruşunu yorumculuk kariyerinde de devam ettirdi.. Lig TV’nin yıllığına 321 milyon dolar ödeyerek yeniden aldığı Süper Lig yayın ihalesi sonucunda, yepyeni bir kadro kurma planının ilk ayağı olan Rıdvan Dilmen, ’yuvası’ NTV’nin inanılmaz teklifi sonrası LİG TV’yle görüşmelerini kesti.

EN BÜYÜK MARKA

UZUN süredir yayıncı kuruluşla görüşen Dilmen’e peşin 2 milyon dolar veren NTV, yıllığı 1.6 milyon dolardan da 5 senelik sözleşme teklif ederek en büyük markasını kimselere yar etmedi.

YAPTIĞI yeni sözleşmeyle 5 yıllık kazancını toplamda 10 milyona getiren Rıdvan hoca, yılda 2 milyon kazanmış olacak. Bu rakam da bırakın Bank Asya Ligi’ni Süper Lig’de top koşturan çoğu futbolcudan daha fazla.. Hatta 4 Büyükler’de forma giyen bazı isimlerden de çok kazanıyor artık Rıdvan Dilmen.. Çünkü ne kadar büyük takımlarda forma giyerlerse giysinler, yıldız olmadıktan sonra yılda 2 milyon dolar kazanmak gerçekten çok zor! Dilmen’in futbolculuğunda bile bu parayı kazanmadığı biliniyor.

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