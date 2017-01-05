"Şeytan" lakaplı seri katil Charles Manson hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 30’dan fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan dünyanın en ünlü seri katillerinden Charles Manson Kaliforniya’da hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemlerinden dolayı 85 yaşındaki Manson’un götürüldüğü hastanenin adı açıklanmadı.

Manson, 18 yaşından itibaren sahte çek vermek, kadın satıcılığı, uyuşturucu gibi suçlardan defalarca hapse girdi.

1967’de tahliye olduktan sonra, etrafına topladığı kişilerle “Aile” adını verdiği sapkın bir grup kurarak Los Angeles ta bir çiftliğe yerleşti.

Kendi geliştirdiği “teorilerle” yönlendirdiği müritlerinden 5’i, 9 Ağustos 1969 tarihinde, Polonyalı ünlü yönetmen ve senarist Roman Polanski’nin Hollywood’taki evini basarak, hamile eşi Sharon Tate ve 4 misafirini bıçaklayarak vahşice öldürdü.

Bir gece sonra ise “Şeytan” lakaplı Manson’ın da katıldığı grup Hollywood’ta yaşayan varlıklı çift Rosemary ve Leno LaBianca’yı aynı şekilde öldürüldü.

Müritlerinden birinin cinayetleri itiraf etmesi üzerine Manson ve 4 arkadaşı idama mahkum edildi. Ancak Kaliforniya yüksek mahkemesi idam cezasının kaldırılması nedeniyle hükmü ömür boyu hapse çevirdi.

Yakalaşık 35 kişiyi öldürdüğü tahmin edilen Manson’ın ABD’de serbest bırakılmasını isteyen büyük bir taraftar kitlesi bulunuyor.

Manson, iki yıl önce on yıllık nişanlısı 26 yaşındaki Afton Elaine Burton evlenme kararı almıştı. Ancak nişanlısının “evlenmeyi sadece cesedini ele geçirebilmek ve sergileyerek zengin olmayı amaçladığını” öğrendiği için nikahtan vazgeçmişti.