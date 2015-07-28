Şeytan heykelinin açılışına yüzlerce kişi katıldı

ABD’nin Detroit kentinde 2,5 metre boyunda, Bafomet başlı bronz şeytan heykelinin açılışına yaklaşık 700 kişi katıldı.

SoL'da yer alan habere göre, Detroit Nehri kıyısında bulunan bir depoda gerçekleştirilen törenin Facebook’tan paylaşılan fotoğraflarında, buluşmanın bir ayinden ziyade Cadılar Bayramı partisine benzediği görüldü.

ABD’de sayıları yüzbinleri bulan satanistler, “dinsel özgürlük” kavramını zorlayan çıkışlarıyla gündeme geliyor. Nisan ayında Missouri eyaletinde satanist olduğunu söyleyen bir kadın, kürtaj yasağına karşı “inanç özgürlüğünü” ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.



