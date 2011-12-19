Şeytan çıkarırken penisinden oldu!

T24

İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kenti yakınında bulunan Coneglino Kasabası, akla durgunluk veren bir olaya sahne oldu. İçine şeytan girdiğini iddia eden 65 yaşındaki bir çocuk babası emekli, şeytan çıkarma ritüeli yaparken, penisinden oldu.Eşinin ve oğlunun yardımıyla kendi kendine içindeki şeytanı çıkarmaya çalışan adam, penisini kaynar suyla haşladı. Acilen hastaneye kaldırılan adam, hemen ameliyata alındı ve penisi kesildi.Ameliyatı gerşekleştiren doktorlar, sadece idrar yolları iltihabı rahatsızlığı olduğu halde, batıl inançları yüzünden penisinden olan yaşlı adamın bir dizi ameliyat geçirmesi gerektiğini bildirdi.