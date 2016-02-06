Şeytan ayinli cinsel istismara 12 yıl hapis

Antalya’da 2013 yılında 12 yaşındaki erkek arkadaşıyla evden kaçan aynı yaştaki kız çocuğuna uyuşturucu içirip, “şeytan ayini” düzenleyerek cinsel istismarda bulunan yaşları 15 ile 25 arasında değişen 3 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında hapse mahkûm edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; E.K., 21 Ekim 2013’te kız arkadaşı M.Ç. ile evden kaçtı. Hava karardığında Facebook’a “Dışarıda sabahlayacak yok mu?” diye yazan iki çocuk, çağrıya yanıt veren Kerem K.K., Tuğrul Ö. ve Mehmet B.Y.’nin evine gitti. Burada teklif edilen uyuşturucuyu kullanan çocuklardan M.Ç., düzenlenen şeytan ayinine katıldı. M.Ç.’ye Gökhan A., Uğur K. ve Kerem A.S. cinsel istismarda bulundu.

İki gün sonra bulunan çocuklandan M.Ç., kimseden şikâyetçi olmadı. Ancak M.Ç. 15 yaşından küçük olduğu için 6 kişi için dava açıldı. Uğur K.’yi 12 yıl 8 ay 15 gün hapse mahkûm eden mahkeme, Gökhan A. ile Kerem A.S.’nin 8 yıl 5 ay 20 gün hapsine hükmetti.