Seyrantepe'yi 1 yılda bitiririz

Aşçıoğlu İnşaat Yönetimi, yarın yapılacak Seyrantepe projesi ihalesinde TOKİ'nin “tatmin edici” bir teklif alamaması durumunda, Aşçıoğlu ve ortak girişim olarak stadı 1 yılda anahtar teslimi bitirmeye, verdikleri teklifle hazır olduklarını bildirdi.

Yaşar Aşçıoğlu imzasıyla Aşçıoğlu İnşaat Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Seyrantepe'nin son ihalesine Aşçıoğlu olarak girmelerinin mümkün olmadığını belirtilerek, “Çünkü, Aşçıoğlu, taahhüt firması değildir. İş bu ihale taahhüt ihalesidir. Aşçıoğlu'nun 43 yıllık tarihinde bir tane taahhüt işi yoktur” denildi.

Yapılan son ihalede firma ve ortaklarının birlikte verdiği teklifin “çok ama çok iyi” olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hem kamuoyunu hem de TOKİ'yi tatmin edecek bir teklif idi. Minimum 125 milyon dolar ile stadı bitirecektik. Yabancı ortağımızın hesaplamalarında ise stadın bitimi 140 milyon dolardır. Artı 147 milyon lira TOKİ'ye pay önerdik, artı 1 milyondan sonrası için ise yüzde 3 pay önerdik. Yarınki ihalede yine TOKİ tatmin edici bir teklif alamaz ise, biz Aşçıoğlu ve ortak girişim olarak stadı, 1 yılda anahtar teslimi bitirmeye, vermiş olduğumuz teklifle hazır olduğumuzu bildiririz.

Son ihale iptal edilince Galatasaray camiasının iptali sevinçle karşılamasını da anlamış değiliz. Değerli Başkan Sayın Adnan Polat'ın da bileceği üzere hiçbir zaman ihale sistemiyle yapılan iş ile özel sektörün yaptığı iş kalitesi ve hızı aynı olamaz. Yani biz stadı yetiştirirdik ve daha kaliteli yapardık.”

