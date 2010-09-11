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SEYRANTEPE'DE GÖÇÜK İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2010 21:27

-SEYRANTEPE'DE GÖÇÜK İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - Seyrantepe'de kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Spor Kompleksi inşaatıyla bağlantılı olarak sürdürülen kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çalışmayı yürüten işçilerden Gökhan Yavuz (30) ve Raşit Ek (20), toprak altında kaldı.  Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Yavuz ve Ek'in cesetleri itfaiye görevlilerince toprak altından çıkarıldı.  Bu arada, olayı duyarak gelen Yavuz ve Ek'in yakınları sinir krizi geçirdi.

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