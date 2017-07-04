Seyran Ateş ölüm tehditleri nedeniyle Türkiye’yi suçladı

Almanya’da kadın ve erkeklerin birlikte ibadet edip vaaz verdiği İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nin kurucularından Seyran Ateş, caminin açılmasından bu yana kendisine yöneltilen ölüm tehditlerinden dolaylı olarak Ankara hükümetinin sorumlu olduğunu savundu.

Yaklaşık yüz ölüm tehdidi aldığı bildirilen ve Federal Emniyet Teşkilatı’nın 24 saat koruma tahsis ettiği Ateş, Türkiye’deki hükümet yanlısı medyanın ve Almanya’daki Türk İslam cemaatleri çatı örgütü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) kendisine yönelik kışkırtıcı söylemler kullandıklarını belirterek, caminin "Gülen yapılanmasının bir projesi" olduğunun öne sürüldüğünü hatırlattı. Kadın hakları savunucusu ve avukat Ateş, böylelikle "Gülenci, terörist, kanun dışı" şeklinde bir düşünce zinciri oluştuğunu belirtti.

Özdemir'den Erdoğan'a "korku iklimi" suçlaması

İbn-i Rüşd-Goethe Camii’ni ziyaret eden Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Almanya’daki Türkler arasında bir korku iklimi yaratmakla suçladı. Özdemir, Alman Anayasası’nın inanç özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlattı ve Federal Hükümet’in bunu "Boğaziçi’nin operet sultanına" da açık bir şekilde dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın caminin kapatılmasını talep ettiği iddia edilmişti

Die Welt am Sonntag gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İbn-i Rüşd Goethe Camii’nin kapatılmasını Federal Hükümet’ten talep ettiği iddia etmişti. Gazeteye yaptığı açıklamada bu konudaki talebi doğrulayan Ateş, “Bu durumun Erdoğan’ın demokrasiyi hiç anlamayan, demokrasiyi istemeyen bir düşünce yapısı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve Erdoğan’ın kişisel özgürlüklerden yana olmadığını” ifade etmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, gazeteye “Türk Hükümeti’nin bu konuda Federal Hükümet’ten bir talebi olduğuna dair bilgi sahibi değiliz” açıklamasını yapmıştı.

İbn-i Rüşd-Goethe Camii, kadın hakları savunucu Seyran Ateş'in başını çektiği bir grup tarafından Berlin’deki Protestan Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekânda açılmıştı.

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dpa/DW,AÜ/BD