Seyran Ateş: Liberal Müslümanlar korkuyor

Berlin'deki İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nin kurucularından Seyran Ateş, Almanya'daki liberal Müslümanların baskı altında olduğunu ve çoğunun korktuğunu savundu.

Kadın hakları savunucusu Ateş, Die Welt gazetesine verdiği demeçte modern Müslümanlarda kendi toplulukları tarafından gelen tehdit ve hakaretlerin endişe yarattığını kaydetti. Ateş, Berlin’de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettiği liberal caminin açılışının ardından birçok ölüm tehdidi aldığını belirtti.

Ateş, demecinde Mısır Yüksek Fetva Kurumu ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camiye yönelik eleştirilerini de geri çevirdi.

Ateş "Biz İslam’ın temel prensiplerine aykırı bir şey yapmıyoruz. Biz sadece geleneksel olana karşı bir şey yapıyoruz" diye konuştu.

Bir zamanlar Mekke ve Müslümanlar için kutsal sayılan diğer tüm kentlerde olduğu gibi Hz. Muhammed’in evinde de kadın ve erkeklerin birlikte namaz kıldığını belirten Ateş "Erkek ve kadınların ayrı namaz kılma geleneğini daha sonra erkekler icat etti" diye konuştu.

Hz. Muhammed'in ardından halifelik için büyük bir iktidar savaşı verildiğine dikkat çeken Ateş, erkeklerin Sünni, Şii, Alevi ve diğer mezhep ve akımlar olmak üzere İslam dinini böldüğünü savundu. Ateş "Günümüzde de mezhepler arasındaki iktidar savaşı devam ediyor. Ve bu savaş çok açık bir biçimde eril bir iktidar savaşıdır" şeklinde konuştu.

Politikacılara eleştiri

Ateş açıklamasında Alman politikacıları da eleştirdi. Ateş, birçok politikacının muhafazakar Müslümanlarla müzakereler yürüttüğünü ve liberal Müslüman örgütlerinin ise İslam Konferansı’nın dışında tutulduğunu söyledi.

Mısır’daki Fetva Kurumu ve Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yayınlayarak Berlin'deki cami ile "İslam'ın temel prensiplerinin hiçe sayıldığını” belirtmişti. Diyanet İşleri ayrıca caminin "Gülen yapılanmasının bir projesi" olduğunu öne sürmüştü.

Martin Schulz: Her dinde farklı akımlar var

Her iki kurumun eleştirilerine Alman politikacılardan tepki gelmişti. Sosyal Demokrat Parti SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz, kadın ile erkeklerin birlikte ibadet ettiği liberal camiye yönelik eleştirilerin "tahammül edilemez olduğunu" ve "Hıristiyanlıkta ve İbranilikte olduğu gibi İslam'da da çeşitli akımların bulunduğunu ve Almanya’da elbette din özgürlüğünün olduğunu" söylemişti.

İbn-i Rüşd-Goethe Camii, kadın hakları savunucu Seyran Ateş'in başını çektiği bir grup tarafından Berlin'deki Protestan Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekanda açıldı.

Camide, kadınlar erkeklerle birlikte başlarını örtmeden dua ve namaza katılabiliyor ve vaizlik yapabiliyorlar.

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DW/kna, BD/GA