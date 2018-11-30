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Şeyma Subaşı'nın nafakası Meclis gündeminde

"Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur"

30 Kasım 2018 10:42

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasını ve Subaşının alacağı nafakayı Meclis gündemine taşıdı. Aycan Meclis'te yaptığı konuşmada, "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli" dedi.

Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra" sunulduğunu öne süren Aycan, "Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli" diye konuştu. Aycan, "Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur" diye konuştu.

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