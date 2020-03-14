Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi, Meclis'te gündem oldu

Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olarak görüldüğü İtalya’dan Türkiye’ye gelmesi ve ‘14 günlük karantina kuralına uymaması TBMM’de de gündem oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'de yaptığı açıklamada, “Şubaşı'nın sevgilisi İtalya’dan direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. 14 günlük karantina kuralına da uymadı'' dedi ve şunları söyledi: