Seyit Torun'dan Bakan Kurum'a 'İzmir' tepkisi: "Senin itibarın bizi itibarsızlaştırmaya yetmez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkındaki açıklamaları için, "Sayın Bakan şunu asla unutma senin itibarın bizi itibarsızlaştırmaya yetmez. Süleyman Soylu’ya özenip belediyelere, milletvekillerine iftira atarak makbul olamazsın" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, şunları söyledi:

“Belediyelerimizin hakkını da hukukunu da kimseye yedirmeyiz"

Bütçe görüşmeleri sırasında bu kürsüden belediyelerimize pek çok iftira atıldı. Kendi bütçelerini savunamayan iktidar sahipleri buraya çıkıp belediyelerimizi karalamaya çalıştı. Sorumluluk sahibi hiçbir bakanlığın, yalanı söyleyip, iftirayı atıp köşeye çekilme hakkı da haddi de yoktur. Kimse oturduğu makamlara güvenip seçilmiş başkanlarımızın hakkını yemeye kalkmasın. Biz kimsenin hakkını yemedik, belediyelerimizin hakkını da hukukunu da kimseye yedirmeyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyelerimizin yeni taksi talebini tam 11 kez engellediniz"

İftiralara karşı gerçekleri konuşalım. AKP Genel Başkanı yerel seçimlerde umduğunu bulamayınca belediye başkanlarımız için ‘bunlar topal ördek’ dedi. Bu açıklamayla hukuksuzluğun işaret fişeğini çaktı. ‘İstanbul’da 13- 14 bin oy ile seçim mi kazanılır’ diyerek milletin iradesini hiçe saydı. Şubat 2020, Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon yapısının üye sayısını değiştirdiniz. Belediyelerde olan çoğunluğu hükümete verdiniz. İşte şimdi o çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yeni taksi talebini tam 11 kez engellediniz.”

"Şu ana kadar 120 milyar destek topladık"

Pandemi döneminde Millet İttifakı belediyelerinin yardım kampanyaları başlattığını hatırlatan Torun, şöyle konuştu:

“Belediyelerimiz yardım kampanyaları başlattı. Halkımız bu hesaplara 15 milyon lira bağış yaptı. Siz CHP’li belediyeler yardım yapmasın diye bağışlara el koydunuz. ‘Bunu da yapmayalım bunun adı vicdansızlıktır’ bile demediniz. Dayanışma için yeni kampanyalar başlattık. Gururla söylüyorum ki sadece bu kampanyalarda şu ana kadar 120 milyon lira destek topladık. İhtiyaç sahiplerinin faturalarını ödedik. Çocuklarımıza eğitim desteği verdik. İşte biz bunları yaparken siz vatandaşın bağışına el koyacak kadar vicdanın kaybeden bir iktidarsınız.

"Saray'a bile beş araç verilmiş"

Çevre Bakanlığı, belediyelere araç yardımı ve nakdi yardım yapıyor… Hangi belediyelere ne kadar yardım yaptınız dedik? Geçen gün buraya çıkıp belediyelerimizi kötülemeye çalışan Sayın Bakan bu sorularımıza cevap vermedi. Bakanlık son üç yılda belediyelere 2 bin 628 araç vermiş. Bu araçların yüzde 97’si Cumhur İttifakı belediyelerine gönderilmiş. Ama ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten diğer belediyelere sadece yüzde 3’lük yardım yapılmış. Sanki ihtiyacı varmış gibi Saray’a bile beş araç verilmiş. Sayın Erdoğan ‘devletin dini adalet’ diyordu. İşte sizin adaletiniz bu...Bu görev suçlarını işleyen bakan yılda bir kez geldiği Meclis’te çıkmış belediyelerimize saldırıyor. Bütçesini savunamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizi kötülüyor. Sayın Bakan şunu asla unutma senin itibarın bizi itibarsızlaştırmaya yetmez. Süleyman Soylu ’ya özenip belediyelere, milletvekillerine iftira atarak makbul olamazsın.”