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Seyit Rıza'nın torunu: İçimde kin yok, dedemin mezar yerinden başka isteğim yok

Seyit Rıza'nın torununun oğlu Rüstem Polat, Dersim özrünün söylemde kaldığını dile getirdi

26 Kasım 2014 23:30

Hülya Karabağlı

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 15 Kasım 1937 yılında idam edilen Seyit Rıza'nın torununun oğlu Rüstem Polat ve 1938 yılında askeri harekatta hayatını kaybeden Zeynel Çavuş'un torunu ve aiesinden 11 kayıp veren Hüseyin Akgün ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Aygün, Dersim'de yaşanan olaylara ilişkin, "Özür meselesi CHP ile AKP'nin tekelinde değildir. İki parti arasındaki son derece seviyesiz siyasi yarışın bir parçası da değildir. Yerin altında yatanlar adına konuşuyoruz. Özrün bu kadar ayaklar altına düşürüldüğü başka bir ülke olmamıştır" dedi.

Seyit Rıza'nın torunu Rüstem Polat da, "İçimde bir kin yok, art niyet yok. Mezar yerinden başka bir isteğim yok" dedi. Özrün söylemde kaldığını vurgulayan Polat, bunun bir kanunla yapılmasını istedi.

 

Bahçeli, Dersim gerçekleriyle yüzleşmeye hazır mı?

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tunceli ziyaretine ilişkin bin soruya Hüseyin Aygün, ev sahipliğine yakışır bir olgunlukla karşılayacaklarını söyledi ve "Kendisine Dersim gerçeklerini anlatmaktan yanayız ama Sayın Bahçeli Dersim gerçeği ile yüzleşmeye hazır mı?" diye sordu. Rüstem Polat, ev sahipliği yapacaklarını , kendi gelenek ve adetlerine göre Bahçeli'yi karşılamaya hazır olduklarını ifade etti. Rüstem Polat, Devlet Bahçeli hakkında, Seyit Rıza için kullandığı ifadelerden dolayı dava açtığını da hatırlattı. Zeynel Çavuş'un torunu Hüseyin Akgün siyasetin tümüne seslenerek "Ölülerimiz üzerinden siyaset yapılıyor. Ayıptır, günahtır" dedi.

 

'Berkin'e edilen her küfür Seyit Rıza'ya edilmiştir'

 

Aygün, Berkin Elvan'a edilen küfürlerin, annesine yapılan yuhalatmaların, Seyit Rıza'nın mezarının bulunamayacağının göstergesi olduğunu ifade ederek, "Seyit Rıza'nın mezarı Berkin'in mezarıdır. Berkin'e ettiğiniz her küfür Seyit Rıza'ya edilmiştir. Biz böyle algılıyoruz. AKP bu meseleyi çözemez. CHP de cesaretli davranmalı" diye konuştu.
 

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