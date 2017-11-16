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Seyislik eğitimi alan kadınlar, sektör temsilcileriyle buluştu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın projesi kapsamında seyislik eğitimi alan kadınlar, sektör temsilcileriyle bir araya geldi

16 Kasım 2017 21:41

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın projesi kapsamında seyislik eğitimi alan kadınlar, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kursun bitiminden sonra sınavda başarılı olan kadınlara, yeni istihdam imkanı da sağlanmış olacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın öncülüğünde, Türkiye Jokey Kulubü ve İŞKUR\'un desteğiyle sürdürülen proje kapsamında, haralarda artık kadınlar da görev yapacak. Bakanlık hem bu alanda farkındalık yaratmak hem de istihdam sağlamak için kadın seyis projesini hayata geçirdi. İzmir ve ilçelerinde, 18 ila 40 yaş arasında olmak, 80 kiloyu geçmemek gibi kriterlere uyan 36 kadın seyis adayı belirlendi. Farklı mesleklerden adaylar, geçen 2 Ekim\'den itibaren eğitime alındı. 15 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek olan eğitimlerde, kadınlar uygulamalı ve teorik eğitim almaya devam edecek. Kursları bir ay sonra bitecek olan kadın seyis adayları, proje kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kursu bitirecek olan kadınlar, sınavda başarılı oldukları takdirde at çiftlikleri ve at hastanelerinde görev alacak.
Sektör temsilcileriyle buluşmada konuşan kursiyerlerden Merve Manav ile Işık Özken, işlerinin ve aldıkları eğitimini kendileri için önemini anlattı. Projeyle ilgili eğitim alan kadınlarla buluşmaya katılıp destek veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Musa Bakan da kursta toplam 360 saat ders verileceğini, bunun 80 saatinin uygulamalı, 280 saatinin teorik eğitim olacağı kaydetti. Musa Bakan ayrıca, projeyle kadınlara yeni istihdam alanları da yaratacaklarını ifade etti.
Konuşmalardan sonra seyis adayı kadınlara çiçek verildi.

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