-Seyirden yasaklama cezaları kaldırıldı İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin davada, aralarında İbrahim Akın, Tayfur Havutçu, Emmanuel Chinenye Emenike, Ümit Karan'nın da bulunduğu 28 kişi hakkındaki seyirden yasaklanma cezasının kaldırılmasına hükmetti. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip incelemesini tamamladı. Buna göre, İbrahim Akın, İskender Alın, Tayfur Havutçu, Ümit Karan, Korcan Çelikay, Cengiz Demirel, Doğan Ercan, Emmanuel Chinenye Emenike, Fatih Akbaba, Gökçek Vederson, Halil Köntek, Hikmet Karaman, Kenan Yaralı, Levent Eriş, Mahmut Boz, Mehmet Boz, Mehmet Şen, Murat Öztürk, Mustafa Ulaş Ortakaya, Serdar Berkin, Serdar Kulbilge, Sezer Öztürk, Şükrü Ongan, Tuğrul Çağrı Üzer, Zafer Önder İpek, Faruk Yaşar, Sercan Yıldırım ve Murat Şahin hakkında 6222 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince seyirden yasaklama kararına karşı yapılan itirazları kabul eden mahkeme heyeti, adı geçen sanıklarla ilgili seyirden yasaklanma koruma tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, aralarında Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Serdal Adalı'nın bulunduğu 40 kişi hakkında seyirden yasaklanma koruma tedbirinin devamına karar verdi. Sanık Emmanuel Chinenye Emenike'nin yurt dışına transfer olduğundan yurt dışındaki adresi tespit edilerek bulunduğu ülkeden istinabe suretiyle sorgu ve savunmasının yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Türkiye Futbol Federasyonuna müzekkere yazılarak sanıklar Haldun Şenman, Sami Dinç ve Talat Emre Koçak'ın suç tarihlerinde federasyonda görevli olup olmadıkları, menajerlik sınavı ile ilgili gönderilen soruların kime ne şekilde gönderildiği, soruların gönderildiği kişiler arasında söz konusu şahısların bulunup bulunmadığı ve soruların tercümesinin ne şekilde yapıldığı hususlarının araştırılarak mahkemeye bilgi verilmesinin istenilmesini öngördü. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, aralarında Olgun Peker, Aziz Yıldırım, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Mecnun Otyakmaz ve Bülent Uygun'nun da bulunduğu 23 sanığın üzerlerine atılı suçun yasal yaptırımı olan sevk maddelerinin alt ve üst sınırları, atılı suçun niteliği, delilleri karartma ihtimalinin bulunması ve bu nedenle koruma tedbirlerinin de uygulanması yeterli olmayacağından tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, 401 sayfadan oluşan iddianamenin mahkeme huzurunda okunması için TRT İstanbul Bölge Müdürlüğüne yazı yazarak 2 spikerin görevlendirmesini de istedi.