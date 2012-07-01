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Dünya

Seyirciyi sahneden itti, katil oldu

Dünyaca ünlü metal grubu “Lamb of God”ın solisti Randy Blythe cinayet işlediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı

01 Temmuz 2012 13:47

İki yıl önceki Prag konseri sırasında bir seyirciyi iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen "Lamb of Gods"ın solisti Randy Blythe gözaltına alındı.
 
Dünyaca ünlü metal grubu “Lamb of God”ın solisti Randy Blythe cinayet işlediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Randy Blythe, grubuyla birlikte 2010 yılında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da konser verdi.

Konser sırasında Blythe’in bir hayranı üç kez sahneye çıkmak istedi. İki kez güvenlik görevlileri tarafından engellenen adam üçüncü denemesinde başarıya ulaştı. Sahneye fırlayıp Blythe’in üzerine atlayan seyirci, solist tarafından sahneden itildi.

Sahneden düşen seyirci kafasına aldığı darbe nedeniyle kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Çek polisi, Randy Blythe’i yeni bir konser vermek için geldiği Prag’da gözaltına aldı. “Lamb of Gods”ın konseri de iptal edildi.

Grubun hayranları Blythe’in bırakılması için sosyal medya üzerinde kampanya başlattı.

Blythe, suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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