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Spor

Seyircisiz oynanan maçın galibi Barcelona!

Katalan ekip, ligde 7'de 7 yaparak yoluna devam ediyor

01 Ekim 2017 22:04

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Las Palmas'ı 3-0 mağlup ederek bu sezonki 7. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'nın Katalan bağımsızlık referandumu nedeniyle maçın ertelenmesi talebinin reddedilmesi üzerine İspanya Futbol Federasyonu tarafından seyircisiz oynanması kararlaştırılan maçta Katalan ekibin gollerini Lionel Messi (2) ve Sergio Busquets kaydetti. 

Las Palmas'ın karşılaşma öncesi İspanya bayraklarıyla geleceğini belirtmesinin de maçın seyircisiz oynanma kararında etkiliği olduğu ifade edildi.

7'de 7 yaparak yoluna devam eden Barcelona, 16 puanla en yakın rakibi Sevilla'nın 5 puan önünde lider konumda.

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BarcelonareferandumKatalonyabağımsızlıkLas Palmasseyircisiz

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