-Seyircisiz oynama kararına tepki İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamayla Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, erkek basketbol takımına 2 maç seyircisiz oynama kararı vermesine tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, federasyonun bu yönde verdiği karar ile ilgili olarak, ''Beko Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta Galatasaray Medical Park ile oynadığımız maçın günler öncesinde bazı oyuncularımızın bu maçı da kapsayacak şekilde cezalı duruma düşürülmesi, maç başlamadan dakikalar önce basketbol sahalarında görülmemiş bir şekilde hakemin ilk uyarı anonsunu yaptırması ile başlayan bir sürecin, yeni salonumuz Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'nın açılış maçında, kulübümüze seyircisiz oynama cezası verilmesi ile devam ettirilmesini, hayretle izliyor ve yaşananları 'sonu başından belli bir süreç' olarak değerlendiriyoruz'' ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Hakem, rakip takım oyuncuları ve teknik heyetinin; maç boyunca taraftarlarımızı tahrik eden karar ve davranışlarının yok sayıldığı, sahada bulunan ve federasyon tarafından gönderilmiş bir top çantasının üzerindeki markanın hatalı olduğu, üzerinde eşofman bulunan kondisyonerin yaka kartının görünmediği, salonda sigara içildiği ve bunun gibi birçok farklı gerekçe öne sürülerek, kulübümüze iki maç seyircisiz oynama cezası verilmiştir. Daha önce yöneticilerimizin ve sporcularımızın adeta can güvenlikleri olmadan oynadığı, şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz maçta kupa töreninin dahi Galatasaray seyircilerinin salondan çıkarılmasının ardından yapılabildiği; takımlarımızın rakip sahalarda oynadığı basketbol ve futbol müsabakalarında çıkan olaylar noktasında adeta kafalarını kuma gömenler, konu Fenerbahçe Kulübü olunca, ligin lideri olarak Avrupa'nın en modern spor komplekslerinden birini daha ülkemize kazandıracağımız bir haftada, kulübümüzün ve camiamızın önünü cezalar ile kesmeye çalışmaktadırlar. Adalet duygusuna, Türk sporuna ve spora yapılan yatırımlara değer vermekten uzak bu haksız kararı alanları kınıyor; takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.