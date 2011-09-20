-Seyircisiz maçlar anne ve çocuklara ücretsiz İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk defa yarın yapılacak Fenerbahçe-Manisaspor maçında hayata geçirilecek ''seyircisiz oynama cezası olan maçlara kadın ve 12 yaş altındaki çocukların alınması'' uygulamasıyla ilgili açıklama yaparak, seyircisiz maçlarda uygulanacak esasları belirtti. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, seyircisiz maçlarda uygulanacak esasları içeren genelge, profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüplerle paylaşıldı ve genelgede tüm maddelerin organizasyonunun ve sorumluluğunun cezalı olan ev sahibi kulübe ait olduğunun vurgulandı. Genelgede şu konu başlıkları yer alıyor: a) Seyircisiz müsabakaları, kadınlar ile 2011 yılında oynanacak maçlarda, annelerinin yanlarında olması koşulu ile 01.01.1999 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek. 2012 yılında oynanacak müsabakalarda ise annelerinin yanlarında olması koşulu ile 01.01.2000 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek. b) Kadınlar yanlarında resmi kimlik yerine geçer bir belge (TC Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet), çocuklar ise TC Nüfus Cüzdanı bulundurmak zorunda. Buna istinaden; 1- Stada biletsiz seyirci alınmayacak ve biletler bedelsiz olarak bastırılacak. 2- Biletlerin dağıtımı stat gişelerinden yapılacak. 3- İnternetten bilet talebi yapılamayacak. 4- Alınan biletlerin kontrolü, turnike girişlerinden (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslarla yapılacak. 5- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bulunan veya denetiminde olan sosyal amaçlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları kanalı ile müsabakalara getirilmek istenen 01.01.1999 tarihinde veya daha sonra doğmuş çocuklar için, Yurt Müdürlükleri tarafından Valiliklerden izin alınması gerekmektedir. Yurt Müdürlükleri, Valilik onayı alındıktan sonra, o müsabakada bulunacak çocuk ve görevlilerin listesini ev sahibi kulüplere bildirecek ve kulüpler tarafından verilecek biletler ile müsabakaların izlenmesi sağlanacaktır. Bu kurumlar tarafından getirilecek çocukların yanında refakat edecek görevlilerin de kadın olması zorunludur. 6- Engelli kadınların refakatçilerinin de kadın olması zorunludur. Yaş sınırlarına uyan engelli çocukların annelerinin refakatinde olması zorunludur. 7- Misafir takımların kadın ve çocuk taraftarları da yukarıda belirtilen kriterlere, TFF düzenlemeleri ile getirilmiş kontenjan sınırlamalarına uymak ve ev sahibi takım taraftarlarıyla farklı tribünde olmak koşuluyla seyircisiz oynanan müsabakaları izleyebilirler.''