Seyircisiz maçın cezası: 1 maç seyircisiz oynama!

UEFA, Avrupa Ligi'nde seyircisiz oynadıkları BATE Borisov maçında, stat dışındaki taraftarlarının saha içine attığı yanıcı madde nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Şükrü Saracoğlu'ndaki Viktoria Plzen maçı seyircisiz oynanacak.

'Meireles'e 3 maç ceza'

UEFA, ilk BATE Borisov maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Raul Meireles'e de 3 maç ceza verdi. Portekizli futbolcu, Viktoria Plzen maçlarında forma giyemeyecek.

'Avrupa'dan 1 yıl men cezası'

UEFA'dan Fenerbahçe'ye gelen kara haberler, bu kadarla sınırlı değil. Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verilirken, bir detay sarı-lacivertli kulübü şoke etti. Fenerbahçe'nin 1 yıl içinde 2 kez Disiplin Kurulu'na sevkedilmesi ve 2 kez üst üste ceza alması, camiayı tarihi bir cezayle karşı karşıya bıraktı. UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası verirken, bu cezayı 2 yıl ertelemeli olarak kararlaştırdı. Sarı-lacivertliler Avrupa'da mücadelede edecekleri iki sezonda eğer bir kez dahi Disiplin Kurulu'na sevkedilirse bir sonraki yıl Avrupa Kupaları'na katılamayacak.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. İşte o açıklama:

"UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, cezamız nedeniyle seyircisiz oynadığımız Bate Borisov maçında, stadyum dışından atılan yabancı maddeler nedeniyle, Son 16 Turu’nda oynayacağımız Viktoria Plzen maçının SEYİRCİSİZ oynanmasına karar vermiştir. 2 yıl içinde kulübümüzle ilgili herhangi bir saha olayı yaşanması halinde, kulübümüz, katılım hakkı elde etmesi durumunda dahi, UEFA müsabakalarına katılamayacaktır. Aynı şekilde, Bate Borisov maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, kulübümüzün, 30 gün içinde 60 bin euro para cezası ödemesine hükmedilmiştir. Öte yandan, Bate Borisov ile oynadığımız Son 32 Turu ilk maçında doğrudan kırmızı kart gören Portekizli oyuncumuz Raul Meireles’in toplam 3 maç ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Rövanş mücadelesinde forma giyemeyen Meireles, V.Plzen ile oynayacağımız iki maçta görev alamayacak. Kulübümüzün, yukarıdaki cezalara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır

(sporx)