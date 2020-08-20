"Seyircinin hayal gücüne bırakılabilir": Britanya'da yapımcılar pandemi nedeniyle seks sahnelerine alternatif bulacak

Britanya'da sinema ve dizi yapımcıları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seks sahneleri çekmek yerine yaratıcı yollar bularak sahneleri izleyicinin 'hayal gücüne bırakmaya' teşvik edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Directors UK isimli yönetmenler sendikası pandemi koşullarında çekilecek filmlerde fiziksel temasın bulunduğu seks sahnelerinden kaçınmak için yaratıcı çözümler önerdi.

Öneriler arasında seks sahnesi yerine, karakterlerin seks sonrasında kıyafetlerini düzelttiği ya da yeniden giyindiği sahnelerin çekilmesi, yatak odası kapısının kapanma anına yer verilerek 'kalanının izleyenin hayal gücüne bırakılması' gibi maddeler yer aldı.

Yönetmenlere, temas olmadan yakınlığı seyirciye hissettirmek için sinema klasiklerinden Casablanca gibi filmlerden ilham alabilecekleri söylendi.

Doctor Who yönetmenlerinden Bill Anderson, kendisinin de hazırlayanlar arasında olduğu 'pandemi döneminde sağlıklı set ortamı önerileri' hakkında "Yönetmenler ve yazarlar yakınlığı göstermek için yaratıcı yolları kullanabilir. İzleyiciler özellikle bu dönemde yakınlığa ve bağa aç durumda" dedi.