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Spor

Seyirciler, Mourinho, Guardiola ve Klopp'u atletizm sporcusu sandı

'Kim Milyon Olmak İster?'de seyircilerin tercihi herkesi şaşırttı

22 Mayıs 2018 16:48

'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programın dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmacıya ‘Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Jürgen Klopp hangi spor dalında şampiyonluklar kazanmış isimlerdir?’ sorususu soruldu.

Konu hakkında bir fikri olmadığını söyleyen kadın yarışmacı ‘seyirci joker hakkını’ kullanmak istedi.

Seyircilerin %41’lik kısmı A şıkkı olan atletizmi seçerken, C şıkkı futbol diyenlerin oranı %37’de kaldı. İzleyicilerden çıkan atletizm sonucu herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada yayınlanan video paylaşım rekorları kırdı.

Ancak yarışmacı yüzde 50 hakkını kullanıp 2 şıkı eleyince geriye sadece futbol ve bilardo kaldı. Tercihini futboldan yana kullanan kadın yarışmacı 2 joker hakkını kullanarak soruyu doğru tahmin etti.

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