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SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI İZMİR (A.A)

30 Temmuz 2011 21:40

-SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI İZMİR (A.A) - 30.07.2011 - İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir servis midibüsünün yanması sonucunda midibüs kullanılamaz hale gelirken, yolcuların kendi imkanlarıyla aracı terk ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Abdullah Cihan yönetimindeki 35 S 65151 plakalı servis midibüsü, Ertuğrul Mahallesi 3002 Sokak girişinde yanmaya başladı. Yangının erken fark edilmesiyle içerideki birkaç yolcunun kendi imkanlarıyla indiği midibüs, olay yerine gelen Torbalı İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Aracın klimasından çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında midibüs, kullanılamaz hale geldi. Servis şoförü Abdullah Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3002 Sokak girişinde araç içindeki aynadan aracın tavanında bir kıvılcım gördüğünü, midibüsü durdurarak, kapıları açtığını ve yolcuları indirdiğini söyledi. Kıvılcımın yangına dönüşerek aracı bu hale getirdiğini kaydeden Cihan, ''Şehir içinde yavaş seyrederken olmasına şükrediyoruz. Karayolunda hızla seyrederken olsaydı bu kadar ucuz atlatamazdık'' dedi. Olaydan sonra midibüs sahibi Sami Türkmenoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.  

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