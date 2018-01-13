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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim İlçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi

13 Ocak 2018 00:23

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Didim\'de, 75\'inci Yıl Sanayi Sitesi\'nde esnaf olan Şefik Şahin yönetimindeki 06 KC 620 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi\'ne geldiğinde motor kısmından alev aldı. Şahin, aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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